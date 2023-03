Ciclismo in lutto per Fabrizio, morto a soli 62 anni. Il ricordo degli amici: “Un campione di bontà”.

E’ stato celebrato l’altro giorno il funerale di Fabrizio Retegno, personaggio noto nel mondo del ciclismo locale, mancato a soli 62 anni dopo aver lottato contro una malattia che alla fine non gli ha dato scampo. Conosciuto e apprezzato soprattutto nel Biellese, Retegno faceva parte della Penta Bike. In passato questa passione gli aveva anche regalato alcuni successi in ambito sportivo, come gli ottimi risultati ottenuti nella Coppa Piemonte di ciclismo su strada.

Era anche un campione di bontà

Gli amici della Penta Bike lo hanno ricordato come “un campione di bontà” per sottolineare la grande disponibilità nel dare una mano quando ce n’era bisogno.

Fabrizio Retegno ha lasciato nel dolore la figlia Sara, la compagna Antonella con i figli Alberto e Ottavia, la sorella Enrica e il fratello Dario. I familiari hanno voluto ringraziare di cuore il personale dell Cure Palliative di Biella, la signora Monica Squizzato e le operatrici socio sanitarie della casa di riposo “Opera Pia Ciarletti” di Pralungo per la preziosa assistenza e le amorevoli cure prestate.

Il funerale è stato celebrato lunedì nel duomo di Biella, città dove viveva.

