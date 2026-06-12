Tanti senza medico, cresce la rabbia a Borgo e dintorni: “Per l’appuntamento è un’impresa”

Disagi diffusi a Borgosesia e nei comuni limitrofi negli ultimi giorni: numerosi cittadini rimasti senza medico di base stanno segnalando difficoltà nel prenotare visite e ottenere impegnative attraverso gli ambulatori distrettuali. Le proteste si stanno moltiplicando sui social network, dove molti utenti raccontano di telefonate senza risposta, linee costantemente occupate e appuntamenti disponibili solo a distanza di settimane. Una situazione che arriva in una fase delicata, segnata dalla cessazione dell’attività di un medico e dall’arrivo del nuovo professionista previsto per l’inizio di luglio.

Telefonate senza risposta e attese interminabili

Le testimonianze raccolte online descrivono un disagio diffuso che coinvolge cittadini di diverse età e provenienti da vari centri della Valsesia e della Valsessera. Una residente scrive: «Durante queste ultime settimane siete riusciti a telefonare per prendere l’appuntamento per un’impegnativa urgente? Sembra impossibile». Altri utenti confermano di aver tentato per giorni senza riuscire a parlare con gli operatori.

C’è chi racconta di aver trovato la linea sempre occupata e chi riferisce che, una volta ottenuta risposta, le disponibilità risultavano già esaurite. «Sono tre settimane che cerco di prendere un appuntamento per fare degli esami entro giugno», scrive un’altra cittadina. Molti lamentano inoltre la necessità di spostarsi in sedi lontane dalla propria residenza per ottenere una visita.

Le difficoltà di chi è rimasto senza medico

Tra i commenti emerge soprattutto il disagio delle persone prive di un medico di famiglia assegnato. Alcuni cittadini spiegano di dover affrontare lunghe procedure anche per pratiche ordinarie, come il rinnovo di prescrizioni o la richiesta di documentazione necessaria per esami e visite specialistiche.

In concreto, si parla di telefoni frequentemente occupati; difficoltà nel fissare appuntamenti in tempi rapidi; agende già complete per il mese di giugno; necessità di recarsi in ambulatori lontani dal proprio comune. A cui si aggiungono le difficoltà per anziani e persone con limitata dimestichezza digitale. Segnalazioni colte dai social, che ovviamente vanno prese per quello che sono: ma, nel loro insieme (e visto il numero), dipingono certamente una situazione che sta facendosi esplosiva.

Non manca chi evidenzia come strumenti online possano rappresentare una soluzione parziale. Alcuni utenti suggeriscono infatti l’utilizzo della piattaforma Doctolib, mentre altri fanno notare che molti anziani non sono in grado di utilizzare autonomamente i servizi digitali.

Attesa per il nuovo medico in arrivo a luglio

Le criticità attuali si inseriscono nel contesto della riorganizzazione dell’assistenza territoriale. Come già riportato, dal mese di luglio prenderà servizio un nuovo medico di medicina generale, mettendo a disposizione 1.500 posti per i pazienti rimasti senza riferimento sanitario.

L’auspicio dei cittadini è che l’arrivo del nuovo professionista possa contribuire ad alleggerire la pressione sugli ambulatori distrettuali e ridurre i tempi di attesa. Nel frattempo, però, il malcontento continua a crescere. Tra i commenti più condivisi c’è chi sintetizza il sentimento generale con poche parole: «Dobbiamo augurarci di non stare male». Una frase che fotografa efficacemente il clima di preoccupazione vissuto in queste settimane da molte famiglie del territorio.

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