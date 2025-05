Ciclista 84enne muore dopo essere stato investito da un’auto. L’uomo era stato soccorso e portato al pronto soccorso, ma poi ha cessato di vivere.

Ciclista 84enne muore dopo essere stato investito da un’auto

Tragedia a Sandigliano, nel Biellese, dove nella mattinata di ieri, giovedì 15 maggio, un ciclista di 84 anni, Giovanni Correale, è stato investito da un’auto mentre percorreva la strada provinciale che collega il paese al resto del Basso Biellese.

Secondo una prima ricostruzione, sia la bicicletta che l’auto (guidata da una donna) stavano viaggiando nella stessa direzione. Per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto l’impatto.

Rianimato sul posto, è morto in ospedale

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate. I soccorritori del 118, giunti sul posto appena ricevuto l’allarme, hanno trovato l’anziano già in arresto cardiaco. Dopo averlo rianimato, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Ponderano.

Purtroppo, una volta arrivato in pronto soccorso, le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate. E nnostante gli sforzi del personale medico, Giovanni Correale è deceduto poco dopo.

In corso gli accertamenti sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Sandigliano e i carabinieri, che si sono occupati della gestione del traffico e hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sull’identità della conducente dell’auto o su eventuali responsabilità. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza della zona.

