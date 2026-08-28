Ciclista disperso da tre giorni, ricerche lungo il torrente fino a Vercelli

Sono proseguite per tutta la giornata di ieri, giovedì 27 agosto, le ricerche del ciclista disperso dalla mattinata di martedì nella zona di Castelletto Cervo. A coordinare le operazioni è il posto di comando avanzato dei vigili del fuoco, allestito nel territorio comunale con l’Unità di comando locale.

Il dispositivo messo in campo ha coinvolto personale specializzato dei comandi dei vigili del fuoco di Biella e Vercelli. Sul territorio hanno operato complessivamente sei unità Saf fluviali, affiancate da un funzionario tecnico e dal personale impegnato nel centro di coordinamento delle ricerche.

Controllato il torrente fino a Vercelli

Le squadre specializzate negli interventi in ambiente acquatico hanno perlustrato dalla superficie il corso del torrente, concentrando l’attenzione anche sui punti che consentono una visuale più ampia. Sono stati quindi controllati ponti ferroviari e stradali e altre zone considerate strategiche per individuare eventuali tracce del disperso.

Alle verifiche da terra e dall’acqua si sono aggiunte quelle dal cielo. L’elicottero Drago del reparto volo vigili del fuoco Piemonte ha sorvolato l’intera asta fluviale, estendendo la ricognizione fino a Vercelli. Sono state esaminate anche le infrastrutture idrauliche presenti lungo il percorso.

Ancora nessuna traccia del ciclista

Nonostante l’ampiezza dell’area controllata e l’impiego di diverse modalità di ricerca, fino alla serata di ieri tutte le perlustrazioni hanno avuto esito negativo. Del ciclista non è stata ancora trovata traccia e le sue generalità non sono state rese note.

Le operazioni continuano sotto il coordinamento del posto di comando avanzato di Castelletto Cervo. Nella zona interessata dalle ricerche sono presenti anche i carabinieri e i sindaci dei comuni di Castelletto Cervo e Gifflenga.

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