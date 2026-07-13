Ciclisti feriti dopo la Gran Fondo Biella-Oropa: «Incidenti avvenuti fuori gara»

Quattro ciclisti sono rimasti feriti ieri, domenica 12 luglio, in due diversi incidenti stradali avvenuti tra Campiglia Cervo e Rosazza, a margine della Gran Fondo Biella-Oropa. Al momento le notizie sono ancora scarne: tre atleti sarebbero stati urtati nei pressi del bivio per Bielmonte e poi trasportati al pronto soccorso. Un quarto ciclista è invece rimasto coinvolto in uno scontro con una moto nella zona di Rosazza: sarebbe la situazione più grave.

Sui due episodi sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica degli incidenti e verificare eventuali responsabilità.

L’organizzazione: «Erano già fuori gara»

A chiarire la posizione della manifestazione è Filippo Borrione, organizzatore della Gran Fondo Biella-Oropa. «I ciclisti coinvolti si trovavano fuori gara. Si erano già ritirati e, quando sono successi gli incidenti, noi eravamo a Oropa, a oltre mezz’ora di distanza», spiega su Il Biellese.

Borrione sottolinea inoltre che gli episodi non sono riconducibili allo svolgimento della competizione. «Sono incidenti dei quali non risponderò, proprio perché in quel momento la gara era da tutt’altra parte», precisa, distinguendo chiaramente quanto accaduto dalla gestione della manifestazione.

Un solo intervento sanitario legato alla corsa

Secondo l’organizzazione, l’unico episodio inserito nel referto medico della Gran Fondo riguarda un partecipante che è caduto autonomamente durante l’ascesa finale a Oropa, riportando soltanto una lieve escoriazione a un gomito.

Avrebbe invece riportato fratture importanti il ciclista urtato da una moto nella zona di Rosazza, tant’è che si è dovuto far intervenire l’elicottero.

Foto d’archivio

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