Colpito dal ramo di un albero che stava tagliando: morto a 35 anni. L’operaio è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Colpito dal ramo di un albero che stava tagliando: morto a 35 anni

Tragico incidente sul lavoro nella tarda mattinata di ieri, giovedì 15 gennaio, a San Francesco al Campo, centro a ridosso dell’aeroporto di Caselle. Un uomo di 35 anni, Danilo Bergagna, ha perso la vita mentre stava eseguendo lavori di taglio alberi in un’area di aperta campagna, in via Costa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava operando con una motosega quando, durante il taglio di un albero, un grosso ramo si sarebbe improvvisamente staccato, colpendolo con estrema violenza alla testa. L’impatto gli ha provocato ferite gravissime.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato intorno alle 12.20. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno immediatamente classificato l’evento in codice rosso. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo d’urgenza al Cto di Torino.

Nonostante i tentativi dei medici, Danilo Bergagna è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate. Troppo grave il trauma, per lui non c’è stato nulla da fare.

La dinamica della tragedia

Dalle prime informazioni emerse, sembra che l’albero che stava tagliando abbia colpito il ramo di un’altra pianta, che gli sarebbe poi finito addosso. Al momento dell’incidente erano presenti due lavoratori: la vittima stava eseguendo il taglio, mentre un collega, a bordo di un escavatore, si occupava della movimentazione degli alberi. Lo riporta Prima il Canavese.

