Colpito dal ramo di un albero: trasportato d’urgenza in ospedale. L’uomo stava abbattendo la pianta e all’improvviso è stato centrato in pieno volto.

Incidente nel Biellese dove un uomo di 80 anni è rimasto ferito mentre era intento a tagliare un albero. Improvvissamente un ramo lo ha colpito in pieno volto, provocandogli un trauma cranico-facciale. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

L’anziano è stato soccorso tempestivamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha attivato l’elisoccorso per il trasporto immediato in ospedale. Un incidente analogo era accaduto nella zona del Piano Rosa meno di un mese fa: in quel caso la vittima dell’infortunio era stato 7un 69enne della zona.

