Colpito dall’elica di una barca sul lago di Viverone: 19enne ferito e ricoverato

Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito lo scorso fine settimana sul lungolago di Viverone, nel Biellese. L’incidente si è verificato intorno alle 19 mentre il giovane si trovava a bordo di un’imbarcazione condotta da un’amica. Dopo i soccorsi del 118 è stato trasportato all’ospedale di Ponderano, dove i medici gli hanno assegnato una prognosi di circa 30 giorni.

Dinamica al vaglio delle forze dell’ordine

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, durante la navigazione il 19enne è finito in acqua ed è entrato in contatto con l’elica dell’imbarcazione, riportando una ferita a una gamba. L’allarme è scattato immediatamente e sul lungolago sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure.

Le condizioni del giovane hanno richiesto il trasferimento all’ospedale “degli Infermi” di Ponderano. Fortunatamente il ragazzo non è in pericolo di vita e le lesioni riportate risultano compatibili con un periodo di recupero di circa un mese.

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Barca sequestrata per gli accertamenti

Dopo l’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli accertamenti puntano a chiarire ogni fase dell’episodio e a verificare le circostanze che hanno portato al ferimento del giovane.

L’imbarcazione coinvolta è stata posta sotto sequestro, come previsto in questi casi, per consentire ulteriori verifiche tecniche. Le indagini proseguono per definire nel dettaglio la dinamica dell’incidente avvenuto nelle acque del lago di Viverone.

Foto d’archivio

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