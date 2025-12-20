Colpo di fortuna nel Novarese: 130mila euro con l’estrazione del Lotto. La combinazione fortunata giocata in una ricevitoria di Trecate.

Un colpaccio decisamente fortunato in Piemonte nell’ultima estrazione del Lotto di giovedì 18 dicembre. A Trecate, in provincia di Novara, è stata centrata una vincita complessiva da quasi 130mila euro (129.500 per la precisione), come riportato da Agipronews, grazie a una giocata particolarmente fortunata.

Il premio è arrivato con una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Bari, ottenuti con una puntata complessiva di appena 5 euro. La giocata vincente è stata effettuata in un punto vendita di corso Roma, che ora festeggia insieme al fortunato scommettitore questo importante risultato.

Premi totale per 6,5 milioni

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente premi per 6,5 milioni di euro in tutta Italia, confermando un andamento positivo delle vincite. Sale così a 1,24 miliardi di euro il totale dei premi assegnati dall’inizio del 2025, un dato che testimonia l’interesse e la partecipazione costante dei giocatori al tradizionale gioco dei numeri.

