Un commerciante 70enne si spara davanti al suo negozio. Ieri mattina l’uomo si è seduto su una panchina, ha impugnato la sua pistola e ha fatto fuoco.

Si spara davanti al negozio un commerciante di Sestriere

Tragedia nella mattinata di ieri, giovedì 1 gennaio, a Sestriere. Un uomo di 70 anni, Dario Gasperin, storico commerciante del paese, ha perso la vita dopo essersi tolto la vita a pochi metri dal proprio esercizio di via Louset, noto per anni come Jolly Market. L’episodio è avvenuto intorno alle 10, in una zona già frequentata da residenti e turisti.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, Gasperin si sarebbe seduto su una panchina davanti all’ingresso del negozio e avrebbe esploso un colpo con una pistola legalmente detenuta. Il rumore dello sparo ha attirato l’attenzione delle persone presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Nulla da fare per i soccorritori

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 della Croce verde di Villastellone, la cui sede si trova proprio nella stessa via, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I carabinieri della stazione di Sestriere hanno avviato le verifiche di rito, confermando la natura volontaria del gesto. Gli accertamenti si sono protratti per diverse ore, segnando un avvio drammatico del nuovo anno per la località turistica.

Gasperin era molto conosciuto in paese: solo pochi mesi fa aveva annunciato il passaggio di consegne del Jolly Market alla figlia Arianna, sottolineando sui social la continuità di una tradizione familiare portata avanti da tre generazioni. Un messaggio che oggi assume un significato particolarmente doloroso per la comunità di Sestriere, profondamente colpita dalla notizia.

