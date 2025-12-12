Una comunità in lutto per la maestra di 49 anni. La giovane donna è stata uccisa da una malattia che non le ha lasciato scampo.

E’ stato celebrato ieri, giovedì 11 dicembre, il funerale di Rosanna Donnola, figura conosciuta e apprezzata nel mondo dell’educazione e della comunità di Brandizzo, nel Torinese. La donna si è spenta all’hospice di Foglizzo: da qualche tempo stava combattendo contro una malattia che alla fine non le ha lasciato scampo.

Come riporta Prima Chivasso, Rosanna aveva conseguito il diploma magistrale, avviando fin da subito un percorso professionale profondamente legato alla formazione dei più piccoli.

Una carriera vicino ai suoi alunni

Iniziò la sua carriera nelle scuole materne, dove con pazienza e dedizione accompagnò intere generazioni nei primi anni di scolarizzazione. In seguito, la sua esperienza si è spostata alle scuole elementari del territorio, dove insegnò per molti anni, guadagnandosi la stima di colleghi, genitori e alunni per il suo impegno, la cordialità e la passione con cui svolgeva il proprio lavoro.

La sua dedizione all’educazione l’ha resa non solo un’insegnante, ma un punto di riferimento umano per tante famiglie, contribuendo alla crescita di bambini e ragazzi in un periodo fondamentale della loro vita.

Il cordoglio della comunità

La notizia della scomparsa di Rosanna ha suscitato profonda commozione tra chi l’ha conosciuta e apprezzata. In un momento di dolore come questo, molte persone ricordano il suo sorriso, la gentilezza e la disponibilità verso gli altri, tratti che hanno segnato positivamente la vita di chi ha avuto la fortuna di incontrarla.

Come accennato, il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di ieri nella chiesa parrocchiale di San Giacomo. Erano in tanti per l’ultimo saluto per una donna che ha dedicato gran parte della sua vita all’educazione e alla formazione delle giovani generazioni, lasciando un’impronta affettuosa e duratura nella comunità.

