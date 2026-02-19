Una comunità in lutto per la scomparsa di Filippo Perin: aveva 51 anni. L’uomo ha cessato di vivere all’ospedale di Biella.

La comunità di Tollegno, nel Biellese, è stata colpita da un grave lutto per la scomparsa di Filippo Perin, morto a soli 51 anni. Una notizia che si è diffusa rapidamente in paese, suscitando cordoglio e vicinanza attorno alla famiglia. Lo riporta La Provincia di Biella.

Filippo si è spento il 14 febbraio all’ospedale “Degli Infermi”, dove era ricoverato, circondato dall’affetto dei suoi cari. Fino all’ultimo è stato accompagnato dalla presenza e dall’amore della sua famiglia, che ora ne piange la perdita.

Lascia la compagna

Lascia nel dolore la mamma Gianna, la compagna Simona, il fratello Alberto con la moglie Irene, e gli amati nipoti Matilda e Simone, ai quali era profondamente legato. Nei giorni scorsi sono stati numerosi i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto che stanno raggiungendo i familiari, segno dell’impronta che Filippo ha lasciato nella comunità e tra quanti lo conoscevano.

L’ultimo saluto si è tenuto nella mattinata di martedì 17 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Tollegno. La cerimonia funebre ha visto una partecipazione sentita e composta, con tanti concittadini presenti per stringersi attorno ai familiari in un momento di grande dolore. Al termine della funzione, il feretro è stato accompagnato al cimitero di Sandigliano, dove Filippo è stato tumulato.

La famiglia ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai medici e a tutto il personale del Reparto di Medicina C dell’ospedale per le cure e l’assistenza prestate durante il ricovero, rivolgendo un pensiero particolare alla dottoressa Grazia Antonello per la professionalità e l’umanità dimostrate.

