Con la bici nei boschi, un cacciatore lo scambia per un animale e gli spara. Colpito al braccio e all’addome, il biker è stato ricoverato con codice rosso.

Con la bici nei boschi, un cacciatore lo scambia per un animale e gli spara

Era in giro per boschi con la sua mountain bike quando un cacciatore gli ha sparato, scambiandolo per un animale. Tragedia sfiorata l’altro giorno a Gremiasco, in val Curione, in provincia di Alessandria, per un incidente di caccia che poteva finire anche molto peggio.

Il ciclista ferito è un 50enne residente in provincia di Pavia. A quanto risulta dai rilievi delle forze dell’ordine, stava percorrendo alcuni tratti sterrati in sella alla sua mountain bike. Improvvisamente ha sentito un dolore lancinante a un braccio e al buso, ed è caduto a terra. Era stato appunto colpito da una scarica di pallini sparati da un cacciatore, che con altre doppiette era impagnato in una battuta in zona.

L’intervento dei soccorritori

Soccorso dalle stesse doppiette, il biker è stato poi preso in carico dagli operatori del 118. Vista la difficoltà a raggiungere la zona dell’incidente, si è dovuto far intervenire l’elicottero. Con il 118 è arrivata anche a una squadra di vigili del fuoco di Tortona.

L’uomo è infine stato caricato sull’elicottero e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria, dove è arrivato con codice rosso soprattutto per le ferite all’addome. Non è comunque in pericolo di vita.

Foto d’archivio