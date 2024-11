Con l’auto in bilico sul precipizio: una 20enne miracolosamente illesa. Intervento notturno di vigili del fuoco, carabinieri e operatori sanitari.

Con l’auto in bilico sul precipizio: una 20enne miracolosamente illesa

Ha sbandato mentre affrontava una curva lungo la strada provinciale della valle Cervo, ed è rimasta con la vettura in bilico sul dirupo a lato della carreggiata. Momenti di paura ma per fortuna nessuna conseguenza per una ventenne che l’altra notte ha rischiato di finire giù per il versante, salvandosi per una questione di centimetri. Lo riportano i colleghi di Prima Biella.

Il fatto è accaduto lungo la strada provinciale 100 nel comune di Sagliano Micca, nelle vicinanze dello storico Cappellificio Cervo. La ragazza ha perso il controllo della sua Fiat Punto finendo fuori strada e in bilico su un burrone.

La giovane soccorsa da carabinieri e vigili del fuoco

La conducente, residente nella zona, è riuscita a uscire dalla vettura e a chidere aiuto contattando il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un mezzo dei vigili del fuoco. Gli operatori hanno recuperato l’auto prima che precipitasse lungo lo strapiombo.

E’ arrivata anche un’ambulanza del 118, ma la giovane ha rifiutato il ricovero sostenendo di stare bene, spavento a parte.

