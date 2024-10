Dramma in autostrada: camion resta in bilico sul viadotto, il passeggero precipita nel vuoto. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, difficili le operazioni di soccorso.

Il conducente è illeso per miracolo, il passeggero è morto dopo un volo di decine di metri. E’ il bilancio di un incidente accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 15 ottobre, lungo l’autostrada A6 Torino-Savona. Un camion frigo è uscito di carreggiata in località Priero.

Si è trattato di un incidente autonomo. Il conducente ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva un viadotto: il camion ha sfondato le protezioni ed è rimasto in bilico, in parte sporgendosi nel vuoto. Nell’impatto, il passeggero 72enne è stato sbalzato fuori dalla cabina ed è precipitato per decine di metri, perdendo la vita sul colpo. Una ricostruzione più precisa del drammatico incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Il difficile intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cuneo, coadiuvate da quelle del distretto di Ceva e Cairo Montenotte. Oltre a loro, è arrivato il personale del 118 e agenti della polizia stradale, che hanno chiuso il tratto di autostrada tra Millesimo e Ceva in direzione Torino.

Tutt’altro che facile sia il recupero del corpo della persona deceduta, sia lo sgombero del veicolo. Alla fine, dopo ore, lungo la A6 sono state ripristinate le condizioni di sicurezza, e il tratto è stato riaperto.

