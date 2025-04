Confessionale in fiamme durante la veglia pasquale: chiesa evacuata. Curioso fuori programma: il sacerdote ha distribuito la comunione in sacrestia, facebndo uscire tutti.

Confessionale in fiamme durante la veglia pasquale: chiesa evacuata

Si era ormai verso la fine della veglia pasquale di Sabato Santo quando i fedeli hanno visto le fiamme uscire da uno dei confessionali. E’ accaduto nella cattedrale di Cuneo: un incidente decisamente fuori programma che per fortuna non ha avuto conseguenze per nessuno.

A provocare l’incendio delle tendine e poi della struttura del confessionale è stata una stufetta rimasta accesa. Erano già passate le 22 e la celebrazione era in corso quando c’è stato l’allarme fuoco in una navata laterale. Uno dei presenti ha preso un estintore e ne ha diffuso il contenuto sul confessionale.

I fedeli usciti dopo la comunione

A quel punto don Mauro Biodo, parroco della cattedrale, ha invitato tutti i fedeli a prendere la comunione in sacrestia, e quindi a uscire nel cortile dell’edificio.

Intanto sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco. Alla fine nessun problema e nessuno che sia rimasto intossicato dai fumi. Le funzioni di ieri, domenica di Pasqua, sono state celebrate regolarmente.

