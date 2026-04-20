Container cade da un autotreno sulla tangenziale: traffico in tilt. Un altro veicolo non è riuscito a frenare, e ha centrato il cassone.

Container cade da un autotreno sulla tangenziale: traffico in tilt

Disagi alla circolazione l’altro pomeriggio lungo la tangenziale nord di Torino, poco dopo la barriera di Settimo Torinese in direzione sud. E’ accaduto quando un autotreno, che stava percorrendo la seconda corsia di marcia, ha improvvisamente perso il container trasportato sul rimorchio. Il carico è finito sulla carreggiata, invadendo parte della sede stradale e creando una situazione di immediato pericolo per i veicoli in transito. Lo riporta Prima Settimo.

Secondo le prime ricostruzioni, un altro mezzo sopraggiunto poco dopo non sarebbe riuscito a evitare l’ostacolo, urtando il container già a terra. Nonostante la dinamica potenzialmente molto pericolosa, fortunatamente non si registrano feriti.

Disagi per la viabilità

L’incidente ha però avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del carico, la circolazione è stata temporaneamente ridotta a una sola corsia. Inevitabili le conseguenze sul traffico, con lunghe code e rallentamenti che si sono protratti per diversi chilometri nel tratto interessato.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, insieme alle forze dell’ordine e al personale addetto alla gestione della tangenziale, impegnati nella regolazione del traffico e nel ripristino delle condizioni di sicurezza. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause che hanno portato alla perdita del container dal mezzo pesante. La situazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso del tardo pomeriggio, una volta completate le operazioni di rimozione e pulizia della carreggiata.

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