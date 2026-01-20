Per coprire una scappatella finge una rapina: denunciato e multato. Un uomo ha inventato un’aggressione per giustificarsi con la moglie.

Per coprire una scappatella finge una rapina: denunciato e multato

Aveva raccontato ai carabinieri di essere stato minacciato con una pistola, rapito e stordito con una sostanza misteriosa. Una storia che, in un primo momento, aveva fatto scattare l’allarme.

Ma dietro la presunta rapina denunciata da un quarantenne residente di Novara non c’era alcun episodio criminale: il racconto era stato inventato per giustificare alla moglie una lunga assenza da casa e – soprattutto – il tempo trascorso con un’amante.

La denuncia in caserma

L’uomo si era presentato in caserma sostenendo di essere stato aggredito mentre percorreva in auto corso Milano. Secondo la sua versione, dopo essersi fermato per far attraversare una persona, sarebbe stato avvicinato da altri due giovani che, armati di pistola, lo avrebbero costretto a scendere dal veicolo e a sistemarsi sui sedili posteriori. I presunti aggressori, descritti come ragazzi provenienti dall’Africa centrale, lo avrebbero poi portato verso Trecate.

Il racconto proseguiva con un episodio ancora più inquietante: una volta raggiunta una zona isolata, i tre lo avrebbero obbligato a bere un liquido da una bottiglietta, facendolo addormentare. Il risveglio, sempre secondo la denuncia, sarebbe avvenuto la mattina successiva a Magenta, all’interno della sua stessa auto.

L’indagine scopre la verità

Una versione che però non ha convinto fino in fondo i militari. A destare sospetti, in particolare, l’assenza di furti o rapine nonostante il presunto stordimento. Gli accertamenti e la visione delle immagini delle telecamere hanno infine smontato l’intera ricostruzione, facendo emergere la vera motivazione della denuncia: la necessità di coprire una relazione extraconiugale.

L’episodio risale a qualche mese fa e si è concluso con la denuncia dell’uomo per simulazione di reato e una condanna al pagamento di una sanzione di 4.800 euro.

