Il volontariato in lutto per Ketty Politi. La ricorda anche la Croce rossa di Borgo. Oggi il funerale a Vercelli: la donna fu assessore in Comune e impegnata in molte associazioni.

«Il Comitato Croce rossa di Borgosesia apprende con profondo dolore della scomparsa della volontaria Ketty Politi. In questo momento di grande tristezza, ci uniamo alle condoglianze del Comitato Cri di Vercelli, esprimendo la nostra vicinanza alla famiglia e ai suoi cari. Un grande abbraccio alla comunità della Croce rossa e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Ketty».

E’ l’affettuoso ricordo postato sulla pagina social dalla Croce rossa di Borgosesia e dedicato a Ketty Politi, volontaria a Vercelli e personaggio conosciutissimo nel mondo della associazioni di tutta la provincia. La donna è morta domenica all’età di 66 anni, e il funerale viene celebrato nella giornata di oggi, mercoledì 26 marzo, a mezzogiorni in duomo a Vercelli. Lascia i figli Mattia e Federico ed il fratello Paolo, insieme ai loro cari. Poco più di due mesi fa aveva perso la sorella Niki, morta ad appena 64 anni.

Una donna impegnata su tutti i fronti

Ketty Politi era nata il 29 dicembre del 1958, come ricordano i colleghi di Prima Vercelli. Si era laureata in lingue e letterature straniere a Pavia nel 1982 quando già lavorava all’agenzia viaggi Penny Tour di Vercelli, che ha guidatofino all’anno 2014. Contestualemente aveva tenuto corsi di formazione per agenti viaggi e addetti di agenzie di turismo dal 1990 in avanti diventando vicepresidente della Federazione degli agenti di viaggio e turismo.

Tra le tantissime cariche ricoperte con grande competenza, anche la presidenza di AscomFidi di Vercelli e soprattutto le tre legislature da assessore alle politiche sociali del Comune di Vercelli durante i tre mandati di Andrea Corsaro sindaco. Impossibile non ricordare inoltre la sua lunga militanza nel Soroptimist Club di Vercelli e nel Movimento degli Scout cattolici adulti. Nel 2017 è entrata a far parte della Croce rossa italiana come socia volontaria.

Una donna dalla forte personalità

Una persona dalla spiccata simpatia, gentile e grintosa al tempo stesso, schietta e con un tono di voce inconfondibile. Una donna vera che ha segnato un’epoca nell’amministrazione della città, come pure nel mondo del volontariato.

Impegnata anche in politica, come accennato, era vicino alle posizioni di Forza Italia. Tantissimi i ricordi arrivati in questi giorni.

