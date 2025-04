Crolla un pezzo di casa: le verifiche dei vigili del fuoco. E’ accaduto a Casapinta, sul posto anche i tecnici del Comune.

Crolla un pezzo di casa: le verifiche dei vigili del fuoco

Nella serata di ieri, domenica 20 aprile, i vigili del fuoco del comando provinciale di Biella sono intervenuti nel comune di Casapinta (a ridosso di Masserano) per un crollo parziale che ha interessato un’abitazione.

Giunti sul posto a seguito dell’allarme crollo, gli operatori hanno avviato immediatamente le verifiche strutturali per capire se ci fossero altri possibili rischi. E intanto sono state eseguite le operazioni di messa in sicurezza, lavorando in stretta collaborazione con i tecnici comunali.

LEGGI ANCHE: Incendio e crollo di una palazzina: morti due coniugi pensionati. Il video

Nessun ferito

Fortunatamente, l’edificio coinvolto è risultato disabitato, e non si segnalano feriti né persone coinvolte. Saranno avviati accertamenti per comprendere le cause del cedimento.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook