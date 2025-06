Crolla il cascinale mentre sta sistemando le balle di fieno. Un uomo di 54 anni ha perso la vita mentre lavorava nell’azienda di famiglia. In corso le indagini per chiarire le cause.

Un uomo di 54 anni ha perso la vita nella mattinata di ieri, lunedì 2 giugno, a causa del crollo del tetto di un fienile. L’incidente è avvenuto in un’azienda agricola di proprietà della famiglia della vittima, situata nel comune di Montafia, nell’Astigiano. La vittima si chiamava Claudio Lavagnino: lo riportano i colleghi di Prima Alessandria.

Secondo le prime ricostruzioni, Lavagnino si trovava all’interno della struttura per sistemare alcune balle di fieno, quando improvvisamente la copertura ha ceduto, travolgendolo. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’elisoccorso.

I soccorritori non sono riusciti a salvare l’uomo

Nonostante i tempestivi soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le gravi lesioni riportate nel crollo si sono rivelate fatali. Lavagnino lavorava come autista per l’Asp (Asti servizi pubblici) e lascia la compagna. Sul posto anche il nucleo Cinofili dei vigili del fuoco di Torino per la ricerca di eventuali altre persone sotto le macerie

Le autorità stanno effettuando accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare le condizioni strutturali dell’edificio crollato. Al momento, l’intera comunità locale è scossa dalla tragedia, avvenuta mentre erano in corso le celebrazioni per la festa della Repubblica.

