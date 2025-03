Travolto da una balla di fieno, è grave in ospedale. Incidente sul lavoro, l’uomo è stato portato d’urgenza al Cto.

Travolto da una balla di fieno, è grave in ospedale

Un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino dopo essere stato travolto da una pesante balla di fieno. L’inicidente è accaduto l’altra sera a Bare, centro del Cuneese. L’uomo era al lavoro in un’azienda agricola, quando alcune balle di fieno gli sono finite addosso. Una, in particolare, gli ha procurato gravi traumi.

La richiesta di soccorso

I vigili del fuoco sono intervenuti assieme al personale medico e infermieristico del 118. L’uomo è stato estratto da sotto il fieno, preso in cura dagli operatori e poi portato d’urgenza al Cto di Torino, dove è arrivato al pronto soccorso con codice rosso.

