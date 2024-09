Auto contro moto, una ragazza di 18 anni in ospedale. Incidente la scorsa notte, per fortuna la giovane non è grave.

E’ finita in ospedale una ragazza di 18 anni coinvolta la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Graglia, nel Biellese. Lo riporta la Provincia di Biella. La giovane è giunta in ospedale in codice giallo, le sue condizioni non sono gravi.

Il sinistro è avvenuto alle 2.40 di notte. La ragazza, residente a Netro, viaggiava in sella a uno scooter Piaggio che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto condotta da un uomo di 2o anni di Occhieppo Superiore. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

