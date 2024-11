Due cani abbandonati in casa vengono salvati dalla polizia. I poveri animali stavano latrando da giorni per chiedere aiuto.

Due cani abbandonati in casa vengono salvati dalla polizia

Gli agenti della polizia di Stato di Biella hanno salvato due cani abbandonati all’interno di uno stabile in disuso. La segnalazione è giunta da un cittadino che da alcuni giorni sentiva i cani abbaiare incessantemente all’interno di uno stabile abbandonato. E ha quindi deciso di informare le forze dell’ordine. Lo roiporta La Provincia di Biella.

Immediatamente la sala operativa di Biella inviava sul posto una volante, che trovava due cani spaventati e debilitati. L’ambiente nel quale i poveri animali erano stati abbandonati era sporco e fatiscente, privo di ciotole contenti cibo e acqua necessari per la loro sopravvivenza.

Le cure degli agenti e del canile

Fin da subito gli operatori hanno prestato le prime cure ai due amici a quattro zampe, tranquillizzandoli e ospitandoli nei sedili posteriori dell’autovettura di servizio in attesa dell’arrivo del personale del recupero animali. Poco dopo, giungeva sul posto personale del canile che constatava l’evidente stato di malessere e mal nutrizione dei cani.

Nel frattempo, gli operatori della struttura assicuravano agli agenti che i cuccioli, una volta giunti nei loro locali, sarebbero stati visitati dal veterinario per essere debitamente curati e assistiti. Ultimato l’intervento per il recupero dei cani e con la certezza che gli stessi fossero al sicuro e ben accuditi, l’Ufficio di prevenzione e Soccorso pubblico della Questura di Biella sta effettuando le indagini necessarie per identificare i responsabili dell’abbandono.

