Curino piange Adriano Buzio, il sindaco che ha dedicato una vita al suo paese

Curino è in lutto per la scomparsa del sindaco Adriano Buzio, morto nelle scorse ore all’età di 80 anni. Avrebbe compiuto 81 anni nel mese di agosto. Storico amministratore del paese, era alla guida del Comune anche nell’attuale mandato amministrativo, iniziato nel 2024, dopo aver dedicato gran parte della propria vita al servizio della comunità locale.

Una vita al servizio della comunità

Per decenni Adriano Buzio ha rappresentato un punto di riferimento per Curino, ricoprendo il ruolo di sindaco con continuità e seguendo da vicino la crescita del territorio. Il suo impegno amministrativo si è sempre affiancato a una profonda attenzione per i cittadini e per le esigenze del piccolo comune biellese.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione non solo in paese, ma anche tra gli amministratori del Biellese, che lo ricordano come una figura autorevole, capace di interpretare il ruolo istituzionale con equilibrio, disponibilità e spirito di servizio.

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Il messaggio del ministro Pichetto

Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio è stato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, che ha ricordato Buzio con parole di grande stima.

«Ho appreso con profondo dolore della scomparsa del sindaco di Curino, Adriano Buzio. La nostra comunità perde un amministratore che ha dedicato con impegno, senso delle istituzioni e spirito di servizio il proprio lavoro al bene del territorio e dei suoi cittadini». Il ministro ha poi rivolto le proprie condoglianze ai familiari, all’amministrazione comunale e all’intera comunità di Curino.

Il cordoglio di tutto il Biellese

La scomparsa di Adriano Buzio lascia un vuoto importante nella vita istituzionale del territorio. La sua lunga esperienza amministrativa e il forte legame con Curino lo hanno reso una delle figure più conosciute tra i sindaci biellesi.

Nelle prossime ore saranno resi noti i dettagli relativi all’ultimo saluto. Intanto, alla famiglia continuano ad arrivare numerosi messaggi di vicinanza da parte di cittadini, colleghi amministratori e rappresentanti delle istituzioni, uniti nel ricordo di un uomo che ha fatto del servizio pubblico la propria missione.

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