Dai supporter del Novara un bellissimo omaggio al tifoso avversario grave in ospedale. La curva Nord della squadra azzurra ha affisso uno striscione all’esterno del “Maggiore”.

“Oltre ogni rivalità, Raffaele lotta da ultrà”. Questa la scritta sullo striscione che è stato affisso nella serata di domenica sulla recinzione dell’ospedale Maggiore di Novara. Lo hanno posizionato alcni tifosi della curva Nord, i fedelissimi del Novara: ed è un bellissimo messaggio di vicinanza al tifoso della Pro Patria che al termine della gara di campionato è precipitato per alcuni metri metri dagli spalti dello stadio “Piola”, ferendosi gravemente.

La dinamica dell’incidente

Come riportano i colleghi del Corriere di Novara, l’incidente è avvenuto sabato 25 gennaio dopo il fischio finale, mentre la squadra era andata sotto la curva ospite dove si trovavano gli oltre cento tifosi venuti da oltre Ticino. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, 42 anni, di Lonate Pozzolo in provincia di Varese, era sul parapetto del fossato quando, forse anche per la pioggia, è scivolato da un’altezza di quasi sei metri battendo la testa.

Secondo quanto appurato dalla questura, analizzando anche i filmati fatti dalla Digos, la caduta è stata autonoma. Nessuna spinta, nessun contatto nella calca. Il tifoso si trovava in una posizione pericolosa e si è sbilanciato in avanti perdendo l’equilibrio.

L’uomo resta in coma farmacologico

Le condizioni del 42enne sono costantemente monitorate. Dopo il ricovero si trova in coma farmacologico e presenta un trauma cranico e facciale. Questa mattina, lunedì, i medici rivaluteranno il suo quadro clinico. La prognosi al momento rimane riservata ma in questa battaglia non è solo: in tantissimi stanno facendo il tifo per una sua ripresa.

