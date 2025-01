Tifoso cade nel fossato allo stadio di Novara: è gravissimo in ospedale. E’ accaduto al termine dell’incontro con la Pro Patria, l’uomo ha fatto un volo di otto metri.

Tifoso cade nel fossato allo stadio di Novara: è gravissimo in ospedale

E’ accaduto al termine della partita di ieri, sabato 25 gennaio, a Novara: un tifoso della Pro Patria è caduto in un fossato allo stadio Piola ed è stato portato all’ospedale “Maggiore della carità” in gravo copndizioni. Come riportano i colleghi del Corriere di Novara, l’episodio si è verificato nel pomeriggio alla fine della gara valida per il campionato di Serie C, tra la Pro Patria di Busto Arsizio e i padroni di casa del Novara.

Un volo di 8 metri dalle transenne della curva

Il tifoso 40enne è caduto dalle transenne che dividono la curva dal campo da gioco al termine della partita terminata 2 a 1 per il Novara, dopo che i giocatori della squadra di Busto Arsizio sono andati per salutare i tifosi sotto la curva.

Il 40enne probabilmente si è sporto troppo dalla balaustra ed è caduto di sotto, con un volo di 8 metri, finendo nel fossato che divide gli spalti delle tribune dal campo da gioco e rimediando un trauma cranico. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha stabilizzato l’uomo per poi portarlo in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del “Maggiore della carità” di Novara, dove rimane ricoverato in prognosi riservata.

