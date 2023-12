«Dammi 500 euro o pubblico i tuoi video intimi»: arrestato per estorsione. Un 32enne ha patteggiato più di tre anni di pena.

«Dammi 500 euro o pubblico i tuoi video intimi»: arrestato per estorsione

È finito nei guai cercando di estorcere denaro, tentando un bluff nei confronti di una donna che probabilmente non aveva nemmeno mai visto. L’altra sera la squadra mobile della Questura di Vercelli ha tratto in arresto un 32enne in flagranza di reato, gravato da precedenti di polizia, per estorsione.

Il provvedimento è scaturito dalla denuncia di una donna che, da circa un mese, era oggetto di minacce tramite email provenienti da un mittente sconosciuto. Il ricattatore affermava di essere in possesso di video a sfondo sessuale riguardanti la vittima e le chiedeva di versare la somma di 500 euro per evitare la pubblicazione del materiale compromettente.

LEGGI ANCHE: Pubblica su Internet foto intime della ex: denunciato 30enne

Chiedeva altre foto

La richiesta non si limitava al denaro; l’uomo pretendeva anche l’invio di foto nude e di indumenti intimi. Inoltre, indicava con precisione il luogo dove la vittima avrebbe dovuto lasciare la somma richiesta, ovvero una piccola chiesetta isolata nella campagna pavese.

Scatta la trappola

Gli agenti, previamente appostatisi all’interno della chiesa, hanno agito tempestivamente, arrestando il malvivente nel momento in cui ha recuperato la busta contenente il denaro. Successivamente, l’uomo è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito e trasferito al carcere di Vigevano.

In seguito al giudizio direttissimo, l’imputato ha patteggiato una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione. Il caso rappresenta un ulteriore caso del pericolo di minacce e pressioni che si possono mettere in atto nel mondo del web.

Foto d’archivio