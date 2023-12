Distrugge l’auto contro un albero e ne esce illesa. Incidente nella notte, non sono state coinvolte altre vetture.

Distrugge l’auto contro un albero e ne esce illesa

Un incidente che all’apparenza sembrava aver avuto conseguenze tragiche, e invece la conducente ne è uscita incredilmente illese. E’ accaduto l’altra notte lungo la provinciale 31bis del Monferrato in località Borgo Revel, un paese posto tra Crescentino e Verolengo.

Erano circa le 5.30 di ieri, sabato 2 dicembre, quando una donna alla guida della sua Alfa 147 è uscita di strada, schiantandosi frontalmente contro un albero. Nell’impatto la vettura è andata distrutta, soprattuto proprio la parte frontale davanti al conducente.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco di Chivasso, il 118 e i carabinieri per le operazioni del caso. E nonostante le immagini mostrino una scena devastante, la donna che era alla guida è rimasta illesa. In ogni caso, è stata comunque visitata dagli operatori del 118. Nell’episodio non sono rimaste coivolte altre vetture, ancora da capire come mai la conducente abbia perso il controllo: forse un colpo di sonno o una distrazione.

