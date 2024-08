Docente universitario muore cadendo durante un’escursione. Il corpo del 67enne ritrovato dopo una giornata di ricerche.

E’ stato ritrovato nel pomeriggio di ieri, sabato 10 agosto, il corpo senza vita di Roberto Sebastiano Greco, un 67enne di Milano docente universitario di cui non si avevano più notizie dalla mattinata di venerdì. L’uomo era uscito dalla sua abitazione di villeggiatura in Valle d’Aosta per compiere un’escursione al colle della Vecchia.

Come riportano i colleghi di Aosta Sera, la salma era appena sopra la località di Gaby, tra Biellese e Valle d’Aosta. Greco è probabilmente scivolato e finito in un’area scoscesa a valle dal sentiero che stava percorrendo. L’individuazione del corpo non è stata semplice, perché la vegetazione dell’area lo copriva, “nascondendolo” agli occhi dei soccorritori che hanno compiuto sorvoli in elicottero e delle squadre a piedi.

L’allarme lanciato dai parenti

Abituati all’estrema puntualità dell’uomo, i parenti, non vedendolo rincasare per pranzo, si sono preoccupati e hanno segnalato la scomparsa ai carabinieri. E’ quindi stato attivato il protocollo di ricerca, coordinato dai vigili del fuoco, che ha coinvolto anche il Corpo forestale della Valle d’Aosta e il Soccorso alpino valdostano.

Le squadre hanno “battuto” i sentieri nella zona, anche con numerosi sorvoli in elicottero e l’uso di droni, nonché con il supporto di unità cinofile e cani molecolari (questi ultimi, entrati in azione soprattutto nella notte). Le ricerche sono proseguite senza esito, sino al pomeriggio di ieri, con l’individuazione del corpo.

Docente all’Univestità di Milano

Roberto Sebastiano Greco era professore a contratto all’Università degli studi di Milano. Da anni teneva il corso di “Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria e della promozione d’immagine”. Il corpo ora è stato restituito ai familiari.

Foto d’archivio

