Si sente male mentre fa il giro del Monte Rosa: morto escursionista. Un francese 66enne vittima di un malore, nulla da fare per lui.

Era partito per fare il giro del Monte Rosa assieme alla moglie. Un tour turistico-escursionistico che in nove tappe tocca le principali località attorno al massiccio, tra Italia e Svizzera. Ma non ce l’ha fatta: improvvisamente si è sentito male e si è accasciato al suolo, e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Vittima del malore è stato un escursionista francese di 66 anni, morto nella giornata di ieri, venerdì 26 luglio, nella zona del Lago delle Fate in val Quarazza, nella zona sopra Macugnaga. Il suo tour era partito giorni fa dalla Svizzera: l’uomo aveva poi soggiornato con la moglie appunto a Macugnaga. E da qui era partito per la tappa successiva: ma purtroppo non ha avuto la possibilità di completare il percorso.

L’intervento dei soccorritori

Come detto, l’uomo ha accusato un malore nella zona del Lago delle Fate, ed è stata la moglie a lanciare l’allarme. Sul posto è arrivata una squadra del Soccorso alpino di Macugnaga, che intanto ha anche attivato l’elicottero e il Soccorso alpino della Guardia di finanza con un’equipe medica a bordo. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: alla fine i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello sfortunato escursionista.

