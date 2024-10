Dodici auto danneggiate in centro: giovane fermato con martelletto frangivetro. E’ stato poi notato mentre voleva introdursi all’interno del liceo scientifico di Vercelli.

Avebbe spaccato i vetri di una dozzina di auto a scopo di forto, e poi ha cercato di introdursi di notte al liceo scientifico “Amedeo Avogadro” di Vercelli. Un giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato. Il soggetto è stato visto da una pattuglia qualche notte fa appunto mentre armeggiava dinanzi alla porta d’ingresso del liceo, con l’intenzione di introdursi nell’edificio.

E’ stato immediatamente individuato e bloccato nel suo tentativo di intrusione. Il giovane si mostrava nervoso, e accampava giustificazioni poco credibili, dicendo di voler entrare nello stabile in ragione delle condizioni di maltempo.

Si trova il martelletto

Vicino l’uomo, a terra, c’era un martelletto frangivetro. I carabinieri procedevano ad eseguire una perquisizione personale che aveva esito positivo. Il fermato veniva infatti trovato in possesso di oggetti di sicura provenienza furtiva occultati in uno zainetto: documenti di persone terze, banconote straniere, un iPad, una tessera carburante aziendale, mazzi di chiavi, occhiali da sole, argenteria ed una torcia a led.

I carabinieri hanno quindi scoperto ben dodici veicoli parcheggiati nelle vicinanze con i vetri infranti (per lo più sulla pubblica via Palestro), verosimilmente danneggiati dal medesimo soggetto. Il martelletto veniva quindi sequestrato, mentreil resto della merce veniva acquisita per la successiva restituzione ai legittimi proprietari.

Scatta la denuncia

L’indagato, gravato da pregiudizi per reati analoghi e da due misure di prevenzione in atto, veniva denunciato per furto e danneggiamento aggravati e continuati, porto di strumenti di effrazione e violazione delle misure già applicate.

