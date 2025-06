Dolore per Loris Sanna, idraulico morto nell’incidente in moto. Tanti ricordi e messaggi di cordoglio sui social. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato.

Dolore per Loris Sanna, idraulico morto nell’incidente in moto

Una valanga di messaggi sui social per ricordare Loris Sanna, il motociclista 50enne morto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 14 giugno, alla periferia di Vercelli. L’uomo ha perso la vita scontrandosi contro una vettura all’incrocio per Carengo, sulla tangenziale Ovest. Di professione artigiano idraulico, si tratta di una persona ben nota e stimata in città.

Una perswone che univa alla propria professione la passione per il mondo delle moto e dei motori.

Il cordoglio degli amici

Sui social ci sono numerosissimi messaggi di condoglianze da parte degli amici: «A volte abbiamo paura a dire ti voglio bene ad una persona cara senza pensare che potrebbe essere l’ultimo giorno ciao Loris… oggi ho perso un amico» è uno dei commenti. E ancora: «Riposa in pace Loris, veglia sui tuoi familiari adesso che sei una stella».

«Che terribile notizia mi dispiace davvero tantissimo» aggiunge un conoscente. E ancora, dalla Pro Palazzolo: «Tutta la società, giocatori e tutti i tesserati della Pro Palazzolo, si uniscono al cordoglio per la prematura scomparsa di Loris Sanna. Sentite condoglianze».

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, ieri la tangenziale è rimasta chiusa per alcune ore per le operazioni condotte da vigili del fuoco e polizia locale.

