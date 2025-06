Incidente mortale a Vercelli: la vittima è un motociclista 50enne. Scontro terribile tra il centauro e un’auto: perde la vita un noto artigiano. Il conducente della vettura trasportato in ospedale in codice giallo.

Incidente mortale a Vercelli: la vittima è un motociclista 50enne

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto Vercelli nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 14 giugno. Intorno alle 18, sulla strada provinciale 31, all’altezza del quartiere Cappuccini, si è verificato un violentissimo scontro tra una moto e un’auto, costato la vita a un uomo di 50 anni, Loris Sanna, idraulico residente in città. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava viaggiando in direzione Vercelli, provenendo da Casale Monferrato. Improvvisamente, una Fiat Panda bianca, guidata da un pensionato, sarebbe sbucata da una stradina laterale di campagna, immettendosi perpendicolarmente sulla provinciale. Il motociclista si sarebbe quindi trovato di fronte l’auto senza avere il tempo materiale per evitare l’impatto.

Un urto molto violento

L’urto è stato devastante: la forza dello scontro ha fatto ribaltare l’autovettura, che si è capovolta a bordo strada. Purtroppo per Loris Sanna non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo. Il conducente dell’auto, invece, ha riportato ferite lievi al capo ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli in codice giallo.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia municipale di Vercelli, i vigili del fuoco e il personale medico del 118. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e stanno ora cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente.

Si indaga sulla dinamica del dramma

Alcuni testimoni hanno riferito che l’auto sarebbe uscita improvvisamente dalla strada secondaria. Tuttavia, non si esclude che la moto stesse viaggiando a velocità sostenuta. A supporto delle indagini vi sono anche i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto stradale.

