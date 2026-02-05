Donna di 59 anni trovata senza vita nella propria abitazione. I vigili del fuoco hanno dovuto usare l’autoscala per salire al quinto piano.

La mancanza di contatti prolungata ha fatto scattare la preoccupazione dei familiari nei confronti di una donna di 59 anni, che hanno deciso di chiedere aiuto. E’ così partita la chiamata al numero unico di emergenza, dando il via all’intervento dei soccorsi in una via di Vercelli. E’ accaduto nei giorni scorsi nel capoluogo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che per accedere all’appartamento situato al quinto piano hanno dovuto utilizzare l’autoscala. Una volta raggiunta l’abitazione, i pompieri hanno forzato l’ingresso rompendo un vetro della finestra.

Il corpo ormai senza vita

All’interno è stata trovata priva di vita Domenica Calcagno, 59 anni. I sanitari della Croce blu, intervenuti immediatamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. In base a un primo riscontro esterno effettuato dal medico legale, la morte è riconducibile a cause naturali e risalirebbe ad almeno due settimane prima del ritrovamento.

L’intervento è stato seguito dai carabinieri, presenti per gli accertamenti e il coordinamento delle operazioni. Per consentire lo svolgimento dei soccorsi in sicurezza e limitare i disagi alla circolazione, una pattuglia della polizia locale è intervenuta per la gestione del traffico lungo via Dante.

