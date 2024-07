Donna cade in casa, i vicini sentono le grida di aiuto. Momenti di apprensione a Curino, sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza.

Donna cade in casa, i vicini sentono le grida di aiuto

Intervento degli operatori del soccorso a Curino l’altra mattina per una donna che era caduta nella propria abitazione. Erano le 8.30 circa quando la donna è scivolata all’interno del proprio appartamento, non riuscendo più a rialzarsi, probabilmente per una frattura. A quel punto ha iniziato a chiedere aiuto con tutte le sue forze e con tutta la voce che aveva.

Per fortuna la richiesta di aiuto è stata sentita dai vicini di casa che sono subito accorsi. La porta però era chiusa a chiave. E per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

L’intervento dei soccorritori

I vigili del fuoco sono entrati nell’alloggio forzando la porta, e hanno così permesso l’accesso da parte del personale del 118. Una volta prestate le prime cure del caso e valutate le condizioni della donna, si è proceduto al trasporto in pronto soccorso all’ospedale a Biella per le verifiche del caso.

Foto d’archivio

