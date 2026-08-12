Una donna di 74 anni trovata morta in un canale a Novara

Un corpo senza vita di una donna è stato trovato nella tarda mattinata di ieri, martedì 11 agosto, in un canale irriguo a Novara. Poco dopo, il cadevere è stato identificato: si trattava di una donna di 74 anni affetta da Alzheimer scomparsa da alcuni giorni. La salma è stata individuata lungo la sponda sinistra del torrente Agogna, nel tratto compreso tra Torrion Quartara e Lumellogno.

A fare la tragica scoperta è stato un agricoltore arrivato nella zona per controllare il flusso dell’acqua nei campi dopo il ripristino dell’irrigazione, sospesa dal 6 agosto a causa della siccità. Notato il corpo nel corso d’acqua, l’uomo ha immediatamente dato l’allarme.

Le scarpe trovate lungo l’argine

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara con gli specialisti del nucleo Saf, speleo-alpino-fluviale, che hanno provveduto al recupero della salma. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Novara, ai quali sono affidati i primi accertamenti.

A poca distanza dal luogo del ritrovamento, lungo l’argine del canale, è stato inoltre rinvenuto un paio di scarpe riconducibili alla 74enne. Un elemento che rientra ora nella ricostruzione degli ultimi spostamenti della donna.

L’ultima telefonata alla famiglia

La 74enne si era allontanata dalla propria abitazione di Novara nel pomeriggio di venerdì. Da quel momento erano scattate le ricerche. L’ultimo contatto con i familiari risale alle 21 della stessa giornata, quando la donna aveva effettuato una breve telefonata.

Dopo quella chiamata non si erano più avute sue notizie fino al drammatico ritrovamento di ieri. Gli accertamenti medico-legali e le verifiche dei carabinieri dovranno ora ricostruire la dinamica e stabilire come la donna sia finita nel canale.

Foto d’archivio

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