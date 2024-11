Donna morta a soli 48 anni, dolore nel Biellese. Il decesso è avvenuto in ospedale, la comunità si stringe intorno ai familiari.

Un comunità in lutto, una donna che se n’è andata troppo presto. Sarà celebrato nel pomeriggio di domani, giovedì 7 novembre, il funerale di Gigliola Severini, da tutti conosciuta come “Gili”, residente a Candelo, nel Biellese. La donna si è spenta ad appena 48 anni. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Un lutto che ha suscitato cordoglio in tutto il Biellese orientale. Tutti rcordano Gigliola come una donna sorridente e disponibile, con una grande passione per i cani.

Gigliola era ricoverata all’ospedale di Ponderano, ed è lì che è avvenuto il decesso. Lascia il marito Claudio Natrella con la figlia Ludovica, la mamma Vanna e il babbo Gerolamo, oltre alla sorella Giuliana e la suocera Dietlinde. Il rosario sarà recitato nella serata di oggi, mercoledì 6 novembre, alle 19.15 nella chiesa parrocchiale San Pietro.

Domani il funerale

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Candelo domani pomeriggio alle ore 15. Dopo la cerimonia sarà accompagnata al tempio crematorio di Biella.

