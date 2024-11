Valduggia piange Daniele, volontario dei Terrieri: aveva solo 57 anni. Se n’è andata una persona che aveva sempre collaborato alle iniziative di frazione Zuccaro.

Valduggia piange Daniele, volontario dei Terrieri: aveva solo 57 anni

La scorsa settimana la comunità di Zuccaro, frazione di Valduggia, ha dovuto dire addio a Daniele Pavanello, morto a soli 57 anni. Originario di Cesara, era a Zuccaro dal 1998 dopo il matrimonio con Alessandra Zanin. L’uomo era molto impegnato per la comunità della frazione, collaborando con il consorzio Terrieri e il circolo Acli.

A suo ricordo scrivono gli “Amici di Zuccaro”: «Ha sempre collaborato per le feste del paese a cominciare dal tradizionale falò della vigilia di Natale, alla preparazione della trippa di carnevale e per la ricorrenza di San Bonifacio. Lo ricordiamo lo scorso mese di agosto quando ha organizzato una gita all’alpe Solivo dove abbiamo trascorso una piacevolissima giornata in sua compagnia. Fino a qualche anno fa ci ritrovavamo ogni venerdì sera al circolo Acli dove si giocava a carte, a volte anche con qualche discussione, ma al termine della serata si rientrava a casa sempre allegri e sereni dandosi appuntamento alla settimana successiva».

Una persona benvoluta in paese

«Tutti in paese gli volevano bene – aggiungono gli “Amici di Zuccaro” – perché Daniele era così: sempre cordiale e sorridente con chiunque. Partecipava con la moglie Alessandra ad ogni evento che si svolgeva nei nostri paesi e anche per questo era benvoluto da tutti. Tutti noi ci stringiamo in un abbraccio ad Alessandra e porgiamo sentite condoglianze a tutti i famigliari. Ciao Daniele, ci hai lasciato troppo presto lasciando un grande vuoto. Ti ricorderemo sempre».

Il funerale è stato celebrato nella chiesa dei santi Andrea e Gaudenzio, dove tante persone si sono strette al dolore dei famigliari. Erano presenti anche il gruppo alpini e alcuni volontari della Croce rossa di cui fa parte il fratello Franco.

