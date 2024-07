Donna perde il controllo dell’auto e si ribalta. Ora lei è in gravissime condizioni, e per lo spavento è caduto anche un passante che era in bici.

Donna perde il controllo dell’auto e si ribalta

Gravissimo incidente sulla strada provinciale a San Sebastiano da Po, in provincia di Torino. La donna, che si trovava alla guida della sua Fiat Panda, stava viaggiando in direzione Casalborgone, quando, per motivi ancora ignoti, ha perso il controllo della vettura, uscendo di strada e ribaltandosi.

L’intervento dei soccorsi

I carabinieri di Cavagnolo, le ambulanze della Croce Rossa di Chivasso e Gassino e persino l’elisoccorso sono subito intervenuti per recuperare la donna ferita ed evitare eventuali ulteriori danni, bloccando la strada.

La donna, però, al momento del soccorso si trovava ancora bloccata all’interno dell’auto, e ha riportato gravi lesioni. Sono dovuti quindi intervenire anche i Vigili del fuoco, che sono riusciti a liberarla, consentendo alle squadre di soccorso di trasferirla il più presto possibile al Cto di Torino.

Il passante che cade per lo choc

Nel frattempo, un uomo in bicicletta che stava passando per caso in quel momento, assistendo alla scena si è spaventato al punto tale da cadere per terra, senza però riportare danni gravi.

La strada intanto è rimasta completamente chiusa per alcune ore per garantire tutte le necessarie operazioni di soccorso.

Foto d’archivio

