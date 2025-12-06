Donna sale sul tetto dell’auto e si denuda: caos lungo la strada. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118: alla fine è stata portata in ospedale.

Momenti di forte tensione nella mattinata di oggi, sabato 6 dicembre, a Vigliano Biellese, dove una donna ha dato in escandescenze in mezzo alla strada, davanti al bar Mille Voglie. L’episodio, avvenuto intorno alle 10, ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e automobilisti, creando scompiglio nel traffico. Lo riporta La Provincia di Biella.

Secondo le testimonianze, la donna sarebbe salita sulla propria auto e avrebbe iniziato a spogliarsi, lanciando poi gli indumenti in strada. Totalmente nuda, avrebbe successivamente danneggiato i tergicristalli di alcune vetture in coda e, in un frangente, si sarebbe scagliata contro un passante strappandogli gli occhiali e scagliandoli a terra.

C’era anche una bambina

A rendere la situazione ancora più delicata è stata la presenza di una bambina accanto alla donna. La piccola, spaventata, ha iniziato a piangere ed è stata immediatamente soccorsa dai presenti, che l’hanno portata al sicuro all’interno del locale.

Nel giro di pochi minuti sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, chiamate dai cittadini, e due ambulanze. I militari sono riusciti a riportare la calma nonostante le difficoltà, anche a causa dell’arrivo di una persona che sembrava conoscere la donna e che ha ulteriormente agitato gli animi. I sanitari hanno poi accompagnato la donna in ospedale per accertamenti.

Indagini sulla persona

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l’episodio ha lasciato sgomenti molti cittadini, sorpresi da una scena così improvvisa e imprevedibile lungo una via molto frequentata del paese. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, la protagonista della vicenda non sarebbe nuova a comportamenti simili, ma sulla dinamica e sulle cause dell’accaduto saranno gli accertamenti successivi a fare chiarezza.

