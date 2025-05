Donna ubriaca tenta di far uscire la madre dalla casa di riposo. Voleva portare l’anziana a bere qualcosa, diverbio con le operatrici.

Episodio curioso e allo stesso tempo preoccupante ha avuto luogo a Viverone, piccolo comune del Biellese, dove una donna si è recata presso una casa di riposo in evidente stato di ebbrezza.

Secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe presentata all’ingresso della struttura per invitare la madre, ospite del ricovero, a uscire per… bere qualcosa insieme. Tuttavia, al rifiuto del personale infermieristico, che ha ovviamente negato l’uscita, la donna avrebbe reagito in modo scomposto. E ha quindi iniziato a gridare e attirando l’attenzione di chi si trovava nei dintorni.

Alla fine la donna se n’è andata da sola

L’episodio si è concluso senza l’intervento delle forze dell’ordine: la donna, dopo aver alzato la voce, si è allontanata autonomamente dalla struttura. Le case di riposo rappresentano un luogo di cura e protezione per gli anziani, e il personale è formato per gestire situazioni delicate, garantendo sempre il rispetto e la sicurezza degli ospiti. Episodi come quello accaduto a Viverone ci ricordano l’importanza di comportamenti responsabili, soprattutto quando si tratta di familiari in condizioni fragili.

