Ubriaca chiusa in auto non apre ai carabinieri. E’ accaduto a Brusnengo. Una 33enne finisce nei guai per essersi rifiutata di sottoporsi all’alcoltest.

Ubriaca chiusa in auto non apre ai carabinieri. E’ accaduto a Brusnengo

Una giovane donna si barrica in auto a Brusnengo, non apre ai carabinieri e alla fine viene denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi all’alcoltest. E’ accaduto nella giornata di ieri, martedì 6 maggio, quando i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione.Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

I militari, arrivati sul posto, hanno trovato una donna di 33 anni in evidente stato di alterazione alcolica a bordo della propria autovettura in sosta.

LEGGI ANCHE: Ubriaca al volante si schianta contro un muro. Denunciata una 71enne

Non apre la porta ai militari

La donna appariva in evidente stato confusionale, così come si è capito subito dai primi dialoghi con i carabinieri. E quando i militari le hanno chiesto di aprire la portiera e di uscire dall’auto per identificarla, la 33enne ha opposto resistenza passiva. Di fatto si è barricata in auto, inserendo la sicurezza alle porte e rifiutandosi di aprire. Forse si rendeva conto che il fatto di farsi vedere ubriaca a bordo di un’auto avrebbe potuto crearle problemi, quindi ha detto che stava aspettando un amico che sarebbe venuto a prenderla.

Alla fine i carabinieri hanno allertato anche il pubblico ministero. La situazione poi si è risolta. Ma la donna è stata comunque denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi all’alcoltest. Ai sensi dell’articolo 186 del Codice della strada è infatti vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. E rifiutarsi di sottoporsi al test equivale ad ammettere la propria positività.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook