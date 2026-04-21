Donna uccisa con una coltellata alla gola: fermato l’ex compagno. Lei aveva interrotto la loro relazione ormai da qualche mese.

Donna uccisa con una coltellata alla gola: fermato l’ex compagno

Grave fatto di sangue in Piemonte avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 aprile. A Vignale Monferrato una donna di 53 anni è stata uccisa in strada con un fendente alla gola. Il fatto è avvenuto in piazza Italia, nell’area della salita verso via Manzoni, subito transennata dalle forze dell’ordine mentre il corpo della vittima si trovava ancora sul posto. Lo riportano i colleghi di Prima Alessandria.

La donna, Federica Ferrara, è stata soccorsa dal personale del 118 giunto da Casale Monferrato con un’ambulanza medicalizzata. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lei non c’è stato nulla da fare.

Interrogato l’ex convivente

Secondo le prime ricostruzioni, a colpirla sarebbe stato l’ex convivente, un uomo di 57 anni, Silvio Gambetta, già fermato dai carabinieri della compagnia di Casale e portato in caserma per essere interrogato. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.

Dalle testimonianze raccolte in paese emergerebbe un rapporto segnato da tensioni: la donna, che aveva interrotto la relazione lo scorso inverno, avrebbe manifestato timori per le possibili reazioni dell’uomo. Al momento, tuttavia, non risultano denunce pregresse per episodi riconducibili al cosiddetto “codice rosso”. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

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