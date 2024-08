Dramma a Lessona, 60enne trovato in casa senza vita. Aveva da tempo problemi di salute, un malore gli è stato fatale.

Dramma a Lessona, 60enne trovato in casa senza vita

L’altro giorno la comunità di Lessona ha detto addio a Gian Luca Braggion, trovato senza vita in casa a soli 60 anni. Il corpo era stato trovato dai sanitari del 118, che erano entrati in casa assieme a carabinieri e vigili del fuoco dopo che era scattato l’allarme perché nessuno riusciva più a contattarlo. L’uomo viveva da solo e, come si è poi accertato, da tenpo soffrriva di problemi di salute.

Probabilmente un improvviso malore ha aggravato repentinamente il quadro saniario, senza nemmeno dare all’uomo il tempo di chiedere aiuto. Il corpo è quindi stato subito restituito ai familiari per l’organizzazione delle esequie. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Il funerale celebrato nella chiesa parrocchiale

Gian Luca Braggion aveva compiuto sessant’anni lo scorso febbraio. Ad annunciarne la scomparsa notizia sono la sorella Barbara con il marito Dario Monticone e la piccola Bianca Ginevra, oltre al cognato Mauro Ottina con il figlio Marco, cui si aggiungono altri parenti. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Lessona. Al termine del rito funebre, il feretro è stato accompagnato al tempio crematorio di Biella.

