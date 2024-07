Allevatore di 23 anni trovato senza vita in un canale prosciugato. Aveva partecipato alla festa del paese: un malore o una caduta all’origine della tragedia.

Il corpo è stato scoperto nella mattinata di ieri, domenica 28 luglio, nel greto di un canale prosciugato. E per lui non c’era ormai più nulla da fare. Tragedia in un piccolo centro del Cuneese, Garessio, dove un giovane di appena 23 anni è stato rinvenuto senza vita. La vittima è Mattia Bottero, classe 2001, pastore e allevatore.

Il corpo del giovane è stato notato nel canale ai piedi di un ponticello. Scattato l’allarme, sul posto si sono recati i vigili del fuoco e gli operatori del 118, oltre che i carabinieri. I soccorritori hanno provato a rianimare “Bobo” (così era chiamato dagli amici), ma per il giovane non c’è stato più nulla da fare. Sul posto anche il magistrato di turno per coordinare le indagini.

Si indaga sugli ultimi momenti di vita

Per capire che cosa sia accaduto, i carabinieri cercano ora di ricostruire le ultime ore di vita di Mattia. Sul corpo non sarebbero satti trovati segni di violenza. Si sa invece che sabatoi sera il giovane aveva partecipato con gli amici alla festa del paese, poi conclusa in discoteca.

Mattia sarebbe uscito dal locale intorno alle 5, dopo di che si sarebbe separato dagli altri, allontanandosi da solo. Poi di lui non si è saputo più nulla, fino al ritrovamento del corpo nella tarda mattinata. Secondo una prima ipotesi, Mattia potrebbe essere vittima di una caduta, oppure di un malore. Si spera che le telecamere di sorveglianza possano dare qualche informazione utile.

