Dramma nel calcio giovanile: 15enne si spegne all’ospedale dopo un malore. Il giovane si era accasciato a terra dopo un allenamento ed era stato portato al pronto soccorso.

Dramma nel calcio giovanile: 15enne si spegne all’ospedale dopo un malore

Doveva essere una serata come tante, trascorsa con gli amici dopo l’allenamento in vista della prossima partita. Invece si è trasformata in tragedia. Rayane Nhairi, 15 anni compiuti a gennaio, giovane calciatore della Strambinese, si è sentito improvvisamente male ed è crollato a terra, chiedendo ai presenti di chiamare i soccorsi.

Trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Ivrea e successivamente a Torino, le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Per tre giorni familiari, amici e compagni di squadra hanno sperato in un miglioramento, ma purtroppo questa mattina è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: Rayane non ce l’ha fatta.

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Un ragazzo buono e benvoluto

Il ragazzo era molto conosciuto e apprezzato nell’ambiente sportivo locale. Descritto da tutti come solare, educato e determinato, era da poco tornato a vestire la maglia della Strambinese, la squadra in cui era cresciuto sin da bambino, muovendo i primi passi nella scuola calcio e proseguendo il suo percorso nelle categorie giovanili.

In precedenza aveva giocato anche con l’Ivrea, contribuendo in maniera significativa alla vittoria del campionato provinciale Under 14 nella scorsa stagione, grazie anche ai suoi gol. Il ritorno a Strambino, a dicembre, aveva rappresentato per lui una sorta di ritorno a casa, accolto con entusiasmo da compagni e allenatori. Le sue qualità lo avevano portato anche a essere convocato con categorie superiori.

Il dolore della società

La società, profondamente colpita, ha deciso di sospendere tutte le attività del settore giovanile nel fine settimana appena trascorso, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia.

Rayane frequentava la scuola media “Panetti” di Strambino e viveva a Romano Canavese. Per ricordarlo, mercoledì sera è prevista una fiaccolata che attraverserà le vie del paese, un momento di raccoglimento collettivo per salutare un ragazzo che lascia un vuoto profondo nella comunità.

In un messaggio carico di dolore, la Strambinese 1924 ha espresso la propria vicinanza ai familiari: compagni, tecnici e dirigenti si stringono attorno ai genitori e a tutti coloro che gli volevano bene, promettendo di custodire per sempre il suo sorriso.

Foto d’archivio

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