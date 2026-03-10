Dramma nella diocesi di Vercelli: don Enrico trovato morto in canonica. Il sacerdote è stato probabilmente stroncato da un malore imrovviso. Aveva 68 anni.

Una notizia improvvisa ha scosso la comunità eusebiana nelle prime ore di ieri, lunedì 9 marzo. Don Enrico Triminì, 68 anni, stimato parroco, è stato trovato senza vita all’interno della sua canonica.

Il decesso, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto nel corso della notte per cause che sono tuttora in fase di accertamento. Si suppone comunque un malore. Don Enrico, figura centrale per il territorio, non era solo il punto di riferimento per le comunità di Bianzè e Tronzano, ma ricopriva anche il ruolo di reggente per le parrocchie di Saluggia e Sant’Antonino dove era stato parroco per moltissimi anni.

Il cordoglio dell’arcivescovo

A confermare la tragica notizia è stato l’arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, che ha espresso profondo dolore per la perdita di un collaboratore così attivo e devoto. L’arcivescovo ha invitato l’intera comunità diocesana alla preghiera in suffragio dell’anima di don Enrico.

L’ultimo saluto

Don Enrico Triminì era parroco di Tronzano Vercellese, Salomino, Bianzè e Crova. Per onorare la sua memoria e accompagnarlo con la preghiera, sono state organizzate diverse veglie nelle chiese parrocchiali del territorio.

L’ultimo saluto al don Enrico sarà celebrato con il funerale venerdì 13 marzo alle 15 in chiesa parrocchiale di Bianzè, dove sarà inoltre possibile far visita alla salma. Al termine della funzione, le spoglie del canonico riposeranno nel cimitero locale. Lo riporta Prima Chivasso.

