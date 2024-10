Suv tampona moto in autostrada: muore una coppia. Violentissimo l’impatto: i due centauri sono stati sbalzati a duecento metri di distanza.

Suv tampona moto in autostrada: muore una coppia

Due motociclisti di nazionalità svizzera, un uomo e una donna, sono morti a seguito di un incidente avvenuto l’altro giorno sulla A21 nella zona di Alessandria. Secondo i primi rilievi, un’Alfa Romeo Stelvio avrebbe tamponato violentemente una moto con a bordo due persone. L’impatto è stato violentissimo: il guidatore e la donna che viaggiava dietro sono stati sbalzati a quasi ducento metri di distanza da dove poi sono stati trovati i mezzi.

Per entrambi non c’è stato niente da fare: sono morti sul colpo.

Il soccorso di un medico e un’infermiera

A soccorrere i coniugi 60enni di nazionalità svizzera, come riporta ilPiacenza, sono stati un medico di Aosta e un’infermiera di Genova che stavano transitando in quel tratto in quel momento e che si sono prodigati immediatamente. Illeso ma sotto choc il conducente del suv. La dinamica non è chiara e se ne stanno occupando gli agenti della Polstrada di Alessandria.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e 118 con svariati mezzi. Per parecchio tempo il traffico è stato molto rallentato e si è viaggiato su una sola corsia.

