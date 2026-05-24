Dramma nel polo Amazon: uomo di 36 anni si dà fuoco nella notte

Un uomo di 36 anni di Chivasso si è dato fuoco nella notte scorsa tra lo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte e ha fatto scattare subito la richiesta di aiuto. Secondo le prime informazioni, l’uomo si è cosparso di benzina prima di compiere il gesto. Non risulta essere un dipendente della multinazionale. Alla base dell’episodio ci sono motivi sentimentali.

La corsa dei soccorsi

Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata della Croce rossa di Chivasso, con l’équipe del 118. I sanitari hanno trovato il 36enne in condizioni molto gravi e hanno attivato il trasferimento d’urgenza.

Per accelerare il trasporto è stato richiesto anche l’elisoccorso. Il paziente è stato portato in codice rosso al Cto di Torino, centro specializzato per il trattamento delle ustioni più severe.

Condizioni gravissime

L’uomo ha riportato ustioni sul 65 per cento del corpo. Si tratta di lesioni di terzo grado, quindi profonde e molto pericolose, che richiedono cure immediate e un monitoraggio costante.

La prognosi resta riservata. Amazon, in una nota, ha espresso vicinanza alla vittima e alle persone coinvolte. La società ha anche comunicato la propria disponibilità a collaborare con le forze dell’ordine, qualora fosse necessario. Lo riporta Prima Chivasso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook